Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Врач развеял миф о пользе употребления воды в больших количествах
Фото: Pexels / Daria Shevtsova

Врач развеял миф о пользе употребления воды в больших количествах

Кирилл Николаев

Здоровье

Чрезмерное употребление воды через силу не только не идет на пользу организму, но и может навредить здоровью человека. Об этом сообщил врач-нефролог Серкан Йылдыз.

По его словам, не стоит забывать о том, что вода содержится во множестве продуктов, которые человек употребляет ежедневно. В связи с этим не нужно заставлять себя выпивать больше, чем хочется. Йылдыз считает, что здоровый человек должен пить воду только тогда, когда он испытывает жажду. В случае чрезмерного употребления воды у человека могут возникнуть тошнота и рвота.

Врач также развенчал миф о том, что при употреблении от шести до девяти литров воды в день можно похудеть. Кроме того, пока не существует никаких научных подтверждений теории о том, что этот процесс помогает очистить почки, уменьшить уровень мочевины или обогатить организм антиоксидантами, сообщает «ИноСМИ».

Читайте также: Врач перечислила опасные для аллергиков продукты

врачпитьевая водаздоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дети и деньги: почему за оценки платить нельзя

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Как работать меньше, а жить лучше: российский рецепт

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Два часа в неделю, глядя в потолок: почему лениться полезно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Опасность надвигается: как биолог Миша отменил апокалипсис

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кризис в Армении: Пашинян уходит, чтобы остаться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Мое право на праздник

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Город героев, город-герой: сколько памятных дат в мае

Все мнения
О проекте