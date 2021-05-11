Врач развеял миф о пользе употребления воды в больших количествах

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Чрезмерное употребление воды через силу не только не идет на пользу организму, но и может навредить здоровью человека. Об этом сообщил врач-нефролог Серкан Йылдыз.

По его словам, не стоит забывать о том, что вода содержится во множестве продуктов, которые человек употребляет ежедневно. В связи с этим не нужно заставлять себя выпивать больше, чем хочется. Йылдыз считает, что здоровый человек должен пить воду только тогда, когда он испытывает жажду. В случае чрезмерного употребления воды у человека могут возникнуть тошнота и рвота.

Врач также развенчал миф о том, что при употреблении от шести до девяти литров воды в день можно похудеть. Кроме того, пока не существует никаких научных подтверждений теории о том, что этот процесс помогает очистить почки, уменьшить уровень мочевины или обогатить организм антиоксидантами, сообщает «ИноСМИ».

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