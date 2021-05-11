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Генсек ООН намерен провести переговоры с Путиным во время визита в Москву
Фото: unmultimedia.org

Генсек ООН намерен провести переговоры с Путиным во время визита в Москву

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о своем намерении провести онлайн-переговоры с президентом России Владимиром Путиным во время своего визита в Москву, который продлится с 12 до 14 мая.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала, что 12 мая в столице пройдет встреча генсека ООН и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

— Я получил приглашение посетить Москву для нормальных ежегодных дискуссий с российским руководством и, конечно же, с радостью принял его, — сказал Антониу Гутерреш.

Он отметил, что планирует виртуально пообщаться с российским лидером.

— Но, конечно… если Генеральная Ассамблея соберется вживую, я был бы рад принять президента Путина в Нью-Йорке, когда он приедет на Генассамблею, — добавил генсек ООН.

По его словам, он неоднократно встречался с Владимиром Путиным, занимая разные посты, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что во время прошлых переговоров Лавров и Гутерреш обсудили ситуацию в Сирии, проблемы изменения климата и практическую работу ООН в данных направлениях.

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ООНВладимир Путинпереговоры
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