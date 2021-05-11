Москвичу чуть не проломили голову возле ресторана в центре Москвы

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Россия, Москва, улица Большая Дмитровка, 13 Карта всех событий

Москвича избили возле ресторана в центре столицы. Об этом во вторник, 11 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел рядом с домом 13 на улице Большая Дмитровка. Житель столицы проходил мимо ресторана, как вдруг к нему подошли неизвестные. С последними у мужчины произошел конфликт, в результате которого началась драка. Мужчину сильно избили, он доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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