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Число погибших при стрельбе в школе в Казани увеличилось до 11 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Кроме того, сообщается о 32 пострадавших.

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