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Прокуратура инициировала проверку по факту ранения 3-летнего мальчика в Подмосковье
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Прокуратура инициировала проверку по факту ранения 3-летнего мальчика в Подмосковье

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Московская область, Дмитровский городской округ Карта всех событий

Прокуратура проводит проверку по факту травмирования ребенка в Подмосковье. Об этом во вторник, 11 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в частном доме, расположенном в деревне Голиково (Дмитровский городской округ). 3-летний мальчик был ранен в результате выстрела из травматического пистолета. В момент происшествия ребенок находился вместе с родителями. После случившегося мальчик был госпитализирован, заключили в пресс-службе прокуратуры.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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