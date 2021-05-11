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Москвичка пострадала от рук бездомного у ночного клуба
Фото: feo.rk.gov.ru

Москвичка пострадала от рук бездомного у ночного клуба

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Рязанский проспект, 64 Карта всех событий

На юго-востоке Москвы девушка была избита и ограблена у ночного клуба. Об этом во вторник, 11 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел ночью 10 мая у дома 64 на Рязанском проспекте. Мужчина набросился на девушку и нанес ей несколько ударов. После этого злоумышленник похитил у нее золотую цепочку с крестиком и скрылся. По данным пресс-службы ведомства, девушка не обращалась в медучреждение. По ее словам, материальный ущерб составил 30 тысяч рублей.

Вскоре нападавший был задержан. Им оказался безработный 37-летний москвич. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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