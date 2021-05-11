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Стартовал прием заявок на столичный фотоконкурс «Город неравнодушных»
Фото: Pixabay

Стартовал прием заявок на столичный фотоконкурс «Город неравнодушных»

Евгения Владимирова

Город

Начался прием работ на фотоконкурс «Город неравнодушных». Подать заявки могут люди, посвятившие жизнь благотворительности и работе в некоммерческих организациях (НКО). Стать участником конкурса можно до 23 мая, победителей выберут зрители.

Для участия необходимо выбрать направление, заполнить на официальном сайте специальную анкету и прислать свою работу. В этом году для участников открыто несколько номинаций: «Поддержка семейных ценностей», «Патриотическое воспитание», «Экология», «Спорт», «Развитие городской среды», «Работа с молодежью», «Культурно-досуговое просвещение», «Помощь людям с ограниченными возможностями здоровья», «Здоровый и активный образ жизни». Уточняется, что фотографии должны быть горизонтального формата и отвечать техническим требованиям.

— Столица — один из городов — лидеров по развитию гражданской активности. Ни в одном городе нашей страны нет такого количества некоммерческих организаций и такого количества неравнодушных людей, которые участвуют в социальных проектах, помогая другим горожанам в трудных ситуациях. Добрые дела не должны оставаться незаметными. Поэтому мы и проводим конкурс, чтобы сделать работу сотрудников НКО и волонтеров благотворительных фондов видимой для всех, — рассказал руководитель сети коворкинг-центров НКО Павел Симаков.

Содержание фотографии может быть любым, но оно обязательно должно раскрывать одно из девяти направлений деятельности НКО. Подробнее об условиях участия в конкурсе можно узнать на сайте.

Голосование начнется 24 мая. Оценивать фотографии будут зрители и конкурсное жюри. Победителей определят 1 июня. 18 авторов получат памятные призы, а их работы будут украшать бульвары и парки столицы, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее стало известно, что в Москве отрылась выставка редких фронтовых фотографий.

Читайте также: Москвичей пригласили принять участие в экспедиции по природным территориям столицы

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