Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Диетолог рассказала о шести полезных продуктах, которые считают вредными
Фото: https://pixabay.com/ru

Диетолог рассказала о шести полезных продуктах, которые считают вредными

Евгения Владимирова

Здоровье

Австралийская диетолог и нутрициолог Лора Форд рассказал о полезных продуктах, которые до сих пор ошибочно считаются вредными. В список вошли орехи, белый рис, яйца, паста и зерновые.

По словам диетолога орехи незаслуженно отвергаются теми, кто пытается сбросить лишний вес. Несмотря на свою высокую калорийность, этот продукт богат витаминами, минералами, антиоксидантами и полезными жирами. Форд советует съедать по горсти орехов в день в качестве перекуса между основными приемами пищи.

От тяги к вредной еде помогает избавиться белый рис. Он также является источников энергии и полезных углеводов. Его часто исключают из рациона худеющих, но по мнению диетолога, рис хорошо насыщает.

Не следует отказываться и от пасты, поскольку она полезна для микрофлоры кишечника. Форм советует готовить макароны al dente и добавлять к ним большое количество овощей.

Еще одним незаслуженно забытым продуктом стали яйца, особенно желтки. В них содержится много протеина и витаминов, которые помогают организму правильно его усваивать.

Не стоит пренебрегать и зерновыми, поскольку они богаты клетчаткой, витаминами и минералами. В своем TikTok-аккаунте она также посоветовала не отказываться от салатных заправок, поскольку их вредные качества преувеличены.

Ранее диетолог рассказала, как есть сладкое без вреда для фигуры.

Читайте также: Спасаемся от переедания, соблюдая режим питания

диетологэксперт-диетологполезные продукты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Реставрируем знаковый объект

Евгений Сухов
Евгений Сухов

Улей на балконе — новое городское хобби

Марина Жигулина
Марина Жигулина

Бич XXI века: как справиться с выгоранием

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дети и деньги: почему за оценки платить нельзя

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Как работать меньше, а жить лучше: российский рецепт

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Два часа в неделю, глядя в потолок: почему лениться полезно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Опасность надвигается: как биолог Миша отменил апокалипсис

Все мнения
О проекте