Диетолог рассказала о шести полезных продуктах, которые считают вредными

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Австралийская диетолог и нутрициолог Лора Форд рассказал о полезных продуктах, которые до сих пор ошибочно считаются вредными. В список вошли орехи, белый рис, яйца, паста и зерновые.

По словам диетолога орехи незаслуженно отвергаются теми, кто пытается сбросить лишний вес. Несмотря на свою высокую калорийность, этот продукт богат витаминами, минералами, антиоксидантами и полезными жирами. Форд советует съедать по горсти орехов в день в качестве перекуса между основными приемами пищи.

От тяги к вредной еде помогает избавиться белый рис. Он также является источников энергии и полезных углеводов. Его часто исключают из рациона худеющих, но по мнению диетолога, рис хорошо насыщает.

Не следует отказываться и от пасты, поскольку она полезна для микрофлоры кишечника. Форм советует готовить макароны al dente и добавлять к ним большое количество овощей.

Еще одним незаслуженно забытым продуктом стали яйца, особенно желтки. В них содержится много протеина и витаминов, которые помогают организму правильно его усваивать.

Не стоит пренебрегать и зерновыми, поскольку они богаты клетчаткой, витаминами и минералами. В своем TikTok-аккаунте она также посоветовала не отказываться от салатных заправок, поскольку их вредные качества преувеличены.

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