«Мечтала уйти из этой школы»: подруга рассказала о погибшей при стрельбе в Казани учительнице

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Подруга погибшей в гимназии № 175 в Казани учительницы английского языка, 26-летней Эльвиры Игнатьевой, рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы» о том, каким она была человеком.

— Я знала ее всю жизнь. Она была прекрасным человеком и мечтала уйти из этой школы, — сказала собеседница «ВМ».

Ранее корреспондент «ВМ» поговорил с семиклассницей Гульфией (имя изменено — прим. «ВМ»), которая пережила стрельбу в казанской школе № 175. По ее словам, утром 11 мая во время второго урока директор гимназии заявил в микрофон, чтобы все срочно закрыли классы на ключ. После объявления директора они услышали несколько взрывов.

Стрельба в казанской школе

Напомним, во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, подросток открыл стрельбу по школьникам в учебном заведении. Силовикам удалось задержать подозреваемого. По официальным данным, в результате стрельбы погибли девять человек, пострадали более 20. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что задержанный подозреваемый — 19-летний юноша, у которого есть разрешение на оружие.

Во всех школах Казани в среду, 12 мая, будут отменены занятия, также глава республики объявил эту дату днем траура.

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