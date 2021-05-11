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«Можно усилить или переделать»: эксперт рассказал об оружии казанского стрелка
Фото: Telegram / ТАСС

«Можно усилить или переделать»: эксперт рассказал об оружии казанского стрелка

Марина Найденкова

Общество

Казанский стрелок использовал пятизарядное помповое ружье, которое популярно у граждан для самообороны. Его можно быстро перезаряжать, если потренироваться, и усилить в домашних условиях. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал заместитель председателя движения «Сильная Россия», полковник, Герой России Александр Головашкин.

— Оружие очень похоже и на российское ружье МР-155, и на Hatsan Escort. По тем фото, что распространены в интернете, точно сказать, какое именно, сложно. Но точно, это пятизарядное помповое ружье, больше распространенное у гражданского населения и менее популярное у охотников. Используется для самообороны. Если потренироваться, то опытный стрелок, в принципе, может быстро перезаряжать данный вид оружия, — сказал он.

Также Головашкин отметил, что оружие имеет самый распространенный двенадцатый калибр. По словам эксперта, тип боеприпасов может использоваться любой.

— В домашних условиях еще можно его усилить или переделать, — добавил Головашкин.

Ранее официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин в беседе с «ВМ» сообщил, что устроивший стрельбу в гимназии имел законную лицензию на владение оружием.

«Можно усилить или переделать»: эксперт рассказал об оружии казанского стрелкаФото: Telegram / 112

Стрельба в казанской школе

Напомним, во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, подросток открыл стрельбу по школьникам в учебном заведении. Силовикам удалось задержать подозреваемого. По официальным данным, в результате стрельбы погибли девять человек, среди них семь детей, пострадали более 20 человек. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что задержанный подозреваемый — 19-летний юноша, у которого есть разрешение на оружие.

Во всех школах Казани в среду, 12 мая, будут отменены занятия, также глава республики объявил эту дату днем траура.

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