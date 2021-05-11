Музей архитектуры имени А. В. Щусева примет участие в акции «Ночь музеев»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева 15 мая станет участником акции «Ночь музеев». Вниманию посетителей представлены выставки: «ВХУТЕМАС-100. Архитектурный факультет», «Цветные осколки Империи», «Пятая волна», а также экспозиции «Калязин. Фрески затопленного монастыря», «Модель Большого Кремлевского дворца архитектора Василия Баженова», «Барельефы Триумфальной арки Осипа Бове».

Гости музея смогут посетить тематические экскурсии: «Из конюшни в музей — история флигеля Руина», «Мастерская Ивана Рыльского во ВХУТЕМАСе», «История усадьбы Талызиных», «Кремль Екатерины Великой: от идеи до модели», «Цикл «Апокалипсис» в калязинских фресках» и «Спасение и реставрация калязинских фресок».

Во флигеле «Руина» пройдут творческие мастер-классы «Усадьба Талызиных» и «Авангардная открытка».

Гости музея также смогут принять участие в квесте «От Музея архитектуры до Дома Мельникова», который позволит больше узнать об архитектуре в арбатских переулках и познакомиться с историей усадьбы Талызиных-Устиновых и домом-мастерской архитектора Константина Мельникова.

Участие в мероприятиях — бесплатное, без регистрации, сообщается на сайте музея.

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