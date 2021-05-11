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Принц Чарльз сократит число членов королевской семьи
Британский принц Чарльз/ Фото: YouTube / News — Sky Express

Принц Чарльз сократит число членов королевской семьи

Анастасия Прохорова

Общество

Принц Чарльз планирует сократить число старших членов королевской семьи. Об этом сообщает издание Daily Express.

Британский телеведущий Джайлз Брандрет рассказал, что принц Чарльз планирует исключить из королевского списка лишних членов нынешней семьи. Он создаст новый список, в который войдут только шесть родственников: сам Чарльз, его жена Камилла, старший сын Уильям с женой, а также принцесса Анна и принц Эдвард.

По словам телеведущего, муж Елизаветы II принц Филипп сказал ему, что раньше королевская семья не была такой большой. Теперь же более 20 человек имеют право называть себя «Королевское Высочество».

Еще до смерти принца Филиппа Чарльз предлагал включить в список старших членов королевской семьи лишь Елизавету II, ее супруга, себя, свою жену Камиллу и сыновей Уильяма и Гарри с их женами.

Напомним, наследник британского престола, 72-летний принц Уэльский Чарльз принял на себя часть королевских обязанностей, которые исполнял его покойный отец, принц Филипп.

Читайте также: Принцы Уильям и Гарри отказались от совместной речи на мероприятии в честь матери

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