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Медведчук заявил, что находится на Украине и не планирует скрываться от правосудия
Фото: Официальный сайт президента России

Медведчук заявил, что находится на Украине и не планирует скрываться от правосудия

Иван Юминов

В мире

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что находится на Украине. Об этом стало известно во вторник, 11 мая.

— Заявляю, что я нахожусь на Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины, — приводит слова депутата РИА Новости.

Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что следствие подозревает Медведчука в ведении подрывной деятельности против Украины.

Читайте также: Власти Украины подозревают Медведчука в госизмене, в его доме проходит обыск

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