Медведчук заявил, что находится на Украине и не планирует скрываться от правосудия

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Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что находится на Украине. Об этом стало известно во вторник, 11 мая.

— Заявляю, что я нахожусь на Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины, — приводит слова депутата РИА Новости.

Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что следствие подозревает Медведчука в ведении подрывной деятельности против Украины.

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