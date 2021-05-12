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Умер старейший актер в мире Норман Ллойд
Фото: youtube/The HollywoodReporter

Умер старейший актер в мире Норман Ллойд

Кирилл Николаев

Общество

Американский актер Норман Ллойд умер в возрасте 106 лет в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на продюсера Дина Харгроува.

Ллойд был старейшим действующим актером в индустрии. До последних дней жизни он являлся членом жюри на различных конкурсах и шоу.

Норман Ллойд родился 8 ноября 1914 года. Он снялся более чем в 60 фильмах и телешоу, в том числе в картинах режиссера Альфреда Хичкока «Диверсант» и «Завороженный». В качестве продюсера в 1970 году Ллойд был номинирован на телевизионную премию «Эмми» за сериал «Суть дела».

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