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Врач рассказал об опасности долгих поездок в машине
Фото: pixabay.com

Врач рассказал об опасности долгих поездок в машине

Кирилл Николаев

Здоровье

В последнее время в России набирают обороты автомобильные путешествия, но главной проблемой таких поездок —статичное положение тела, которое может спровоцировать варикозную болезнь нижних конечностей. Об этом сообщил хирург-флеболог, кандидат медицинских наук Александр Бойков.

По его словам, во время таких путешествий водитель долгое время находится за рулем. В статичном состоянии и в вынужденном положении возникает застой в венах нижних конечностей. Если у человека есть проблемы с венозным оттоком, то у него может появиться такой недуг, как варикозная болезнь нижних конечностей.

Чтобы обезопаситься от проблем с венами, врач посоветовал применять компрессионный трикотаж, который обеспечивает адекватный отток крови. Кроме того, можно использовать специальные накладки на сидения. Бойков рекомендовал делать остановки во время движения. Ощущение мурашек на коже или «червячков» под кожей сигнализируют о том, что человеку стоит размяться.

— Лучше делать интервалы по два‒три часа, делать разминку, походить. Это нужно и для безопасности венозных оттоков, и для концентрации внимания, —цитирует Бойкова радио Sputnik.

Он добавил, что в ходе длительных поездок пассажирам лучше снимать обувь, чтобы убрать дополнительное давление на ткани.

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