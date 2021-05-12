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Роспотребнадзор рассказал о способах профилактики токсоплазмоза
Фото: Pixabay

Роспотребнадзор рассказал о способах профилактики токсоплазмоза

Кирилл Николаев

Здоровье

Заражение токсоплазмозом происходит через контакт с больными животными. Специалисты Роспотребнадзора рассказали о способах профилактики заболевания.

Токсоплазмоз – паразитарное заболевание человека и животных, вызываемое токсоплазмами Toxoplasma gondii. В подавляющем большинстве случаев заболевание протекает бессимптомно. Источником возбудителей при приобретенном токсоплазмозе для людей считаются кошки. От сельскохозяйственных животных и птиц можно заразиться только при употреблении в пищу их мяса, в редких случаях молока или яиц, если они употребляются в сыром виде.

Для профилактики токсоплазмоза необходимо ограничивать контакты с кошками, тщательно мыть руки и не пробовать сырой мясной фарш. Также не стоит пробовать мясные блюда без достаточной термической обработки. Занятые обработкой продуктов животноводства люди должны пользоваться спецодеждой, перчатками и соблюдать правила личной гигиены, сообщили на сайте Роспотребнадзора.

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Роспотребнадзор#профилактикасоветы
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