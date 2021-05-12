Новый павильон «Змеиное сафари» открылся в Московском зоопарке

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

На старой территории Московского зоопарка открылся новый павильон с рептилиями «Змеиное сафари», в котором обитают змеи, игуаны и черепахи Об этом сообщили в пресс-службе зоосада в среду, 12 мая.

Уточняется, что посетители смогут пообщаться с некоторыми из обитателей без барьеров. В экспозицию войдут три зала. В первом из них обитают игуаны и черепахи.

— Там нет ограждений или стекол, посетители буквально попадают в южноамериканский лес, где животные находятся прямо перед людьми: на ветках, стволах деревьях, черепахи плавают в небольшой речке или сидят под струями водопада. Посетители даже могут поучаствовать в кормлении игуаны или черепахи. Однако это делается строго по разрешению экскурсовода, который перед этим оценивает настроение и состояние питомца, — цитирует сообщение зоопарка РИА Новости.

В еще одной комнате живут чешуйчатые, встречающиеся на территории нашей страны — гадюки и ужи.

Третий зал посвящен экзотическим змеям, среди них — кустарниковый полоз, который встречается в Северном Вьетнаме и Юго-Восточном Китае, а также змея-носорог, спасенная от вымирания мировым зоопарковским сообществом. Кроме того, посетители смогут увидеть обитателей США, Дальнего Востока, Бразилии, Франции, Турции и островов Кунашир.

Отмечается, что новый павильон, расположившийся напротив вольера с енотами рядом с Домом птиц, работает без выходных.

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