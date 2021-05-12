Индия снова побила антирекорд по числу погибших от коронавируса за сутки

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Суточный прирост количества летальных исходов от коронавируса в Индии установил новый антирекорд — за минувшие сутки от вируса и его осложнений умерли 4205 человек. Об этом сообщил минздрав Индии в среду, 12 мая.

Уточняется, что общее число заболевших COVID-19 в стране превысило 23 миллиона. При этом выросло число новых случаев коронавирусной инфекции — в среду было выявлено 348,4 тысячи заболевших.

По последним данным минздрава, вылечились от коронавируса в стране свыше 19,3 миллиона человек, скончались свыше 254 тысяч пациентов, сообщает РИА Новости.

Рост числа случаев коронавируса в Индии продолжается с середины февраля этого года.

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