Астрологи перечислили профессии, подходящие для женщин по их знакам зодиака

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Представительницы некоторых знаков зодиака становятся непревзойденными бизнесвумен. Астрологи утверждают, что каждый человек имеет предрасположенность к той или иной сфере деятельности, однако не все могут определиться со своим жизненным призванием. Так, астрологические эксперты рассказали, какие профессии подходят для каждого зодиакального знака женщин.

Овен

Эти дамы обладают сильными лидерскими качествами, поэтому им будет сложно делить бизнес с партнерами. Как правило, женщины-Овны привыкли сами принимать решения и нести за них ответственность. Они обладают жестким характером, поэтому их бизнес может быть более «мужским». К примеру, они могут заниматься продажей авто, компьютерной техники или распространением инновационной косметики.

Телец

Рожденные под этим созвездием женщин являются творческими личностями. Им звезды советуют обращать внимание на профессии, связанные с культурой. Помимо этого, женщины-Тельцы становятся прекрасными бизнес-партнерами. Они обладают спокойствием и рассудительностью. У них есть отличный вкус, который позволяет придумывать оригинальные дизайны. Кроме этого, им подойдут такие профессии, как ученый, медик, повар и мастер в индустрии красоты.

Близнецы

Представительницы данного зодиакального знака очень энергичны и общительны. Они обладают острым умом, поэтому могут договориться с кем угодно. При этом у них не хватает терпения на рутинную работу. Этим дамам подойдет работа в рекламном агентстве, индивидуальная частная деятельность, журналистика и имиджмейкинг.

Рак

Женщины-Раки становятся ценительницами старинных вещей. Их сильно привлекает история. Вместе с тем они обладают деловой хваткой, «нюхом» на выгодные предложения. Рожденные под этим знаком зодиака умеют правильно обращаться с деньгами. Для них станет неплохим бизнесом антикварный магазин. Кроме того, Раки просто обожают детей. Им не составит особого труда открыть частный детский сад. Они также преуспеют в кондитерском и кулинарном делах.

Лев

Эти женщины неплохо разбираются в трендах моды, косметике и парикмахерском искусстве. Они любят все прекрасное. Дамы-Львы не терпят однотипных занятий и все время стремятся к инновациям. Упорство помогает им быстро продвигаться по карьерной лестнице. Им подойдут такие направления, как ресторанная деятельность, модельер, организация и проведение торжественных мероприятий. Также они неплохо справятся с управленческой и педагогической видами деятельности.

Дева

Дамы-Девы очень трудолюбивы. Они будут придираться практически к любой мелочи. У них всегда и во всем должен быть порядок. Преследуя свою цель, они будут идти к ней сутками, чтобы достичь ее. У них отлично получится реализовать себя в психологии, педагогике и врачебном деле.

Весы

Представительницы данного знака зодиака редко заводят собственный бизнес. Они любят работать в команде, потому что именно в коллективе чувствуют себя намного уверенней. При этом женщины-Весы прекрасно ведут переговоры и договариваются с людьми. Помимо этого, из этих дам выходят неплохие свахи. Им отличное подойдет такое дело, как брачное агентство. Они также могут рассматривать такой вариант, как кастинг-агентства, то есть подбирать, к примеру, актеров для съемок в рекламе или моделей для различных показов.

Скорпион

Женщины-Скорпионы выбирают профессии, которые позволяют им получить определенную дозу адреналина. Рожденные под этим созвездием обладают прекрасной интуицией. Они всегда хотят отыскать тайную сторону знаний. Благодаря своему рисковому характеру, эти дамы достигают богатства и власти. Им подходят такие профессии, как детектив, врач, работа в органах охраны, экстрасенсорика и служба в специальных подразделениях.

Стрелец

Представительницы данного знака зодиака очень любопытны. Это качество помогает им стать успешными адвокатами и учеными. Оптимальными для них станут профессии, связанные со знаниями и высоким профессионализмом. Вместе с тем они являются творческими личностями, поэтому могут отлично зарабатывать на своем произведении искусства.

Козерог

Женщины-Козероги трудолюбивы, настойчивы и порой даже жестки. Они просто рождены для ведения бизнеса. Они прекрасно знают цену деньгам. Практически в любой работе они добьются вершин. Им прекрасно подойдут профессии, связанные с землей. К примеру, продажа земельных участков или цветочный магазин.

Водолей

Женщины, рожденные под знаком Водолея, являются новаторами. Это оригинальные личности. Их нестандартное мышление позволяет им добиваться больших высот в любом направлении деятельности. При этом звезды советуют им присмотреться к разработке дизайн-проектов, профессии модельера или художника. Женщины-Водолеи не могут находиться вне общества. Им необходимо общение, поэтому они могут открыть экскурсионное агентство, а также работать в сфере PR, отмечает Newinform.

Рыбы

Женщины-Рыбы нестабильны и переменчивы. Они плывут по течению, а не против него. Вместе с тем они большие мечтательницы. Они не склонны рисковать. Это творческие натуры, поэтому они редко ведут бизнес. Как правило, эти дамы не уверенны в себе. Зато из них получаются непревзойденные художники, музыканты, поэтессы и актрисы.

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