Александр Васильев рассказал, как женщинам за 40 сохранить красоту

Фото: Пресс-служба «Московское долголетие»

Многие российские женщины старше 40 лет очень красивы, однако «избалованность» мужчин и привычка к страданиям мешают им поверить в себя. Такого мнения придерживается телеведущий и историк моды Александр Васильев.

— В нашей стране женщин на 11 миллионов больше, чем мужчин. У представителей сильного пола достаточно широкий выбор, и большинство женщин полагают, что мужчины — это их социальный лифт, с помощью которого они могут без образования и профессиональных усилий быстро преодолеть расстояние между деревней и городом, — объяснил Александр Васильев.

По его словам, в современном мире на сердца мужчин претендуют достаточно юные леди, поэтому к женщинам бальзаковского возраста гораздо меньше внимания, отмечает ИА «НСН». Как пояснил историк моды, представители сильного пола стали избалованы подобным вниманием, поэтому с неохотой смотрят на дам старше 40 лет. При этом эксперт абсолютно уверен в том, что в России есть много красивых женщин, которым больше 40, 50 и даже 60 лет.

— У нас есть роскошные примеры среди актрис и интеллигенции. Посмотрите, как выглядит актриса Васильева. Это прекрасно. Как выглядели Изабелла Юрьева, Алла Баянова, Элина Быстрицкая, — подчеркнул Александр Васильев.

Он также добавил, что для того чтобы сохранить свою красоту, женщинам для начала нужно перестать страдать. Помимо этого, нужно придерживаться правильного и умеренного питания, заниматься спортом, дышать чистым воздухом, придерживаться позитивных эмоций, слушать классическую музыку и проявлять интерес к искусству.

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