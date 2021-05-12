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Более 130 деревьев и 2300 кустарников высадят в Некрасовке
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Более 130 деревьев и 2300 кустарников высадят в Некрасовке

Евгения Владимирова

Город
некрасовка, рождественская улицаКарта всех событий

Власти Москвы сообщили, что в Некрасовке планируется посадить более 130 деревьев и 2300 кустарников. Места для высадки растений выбирала инициативная группа.

Сообщается, что деревья хорошо адаптированы к условиям столицы: они отличаются морозоустойчивостью и выдерживают сильный ветер. Зеленые насаждения появятся на улицах Рождественская и Ухтомское Ополчение. На бульварах появятся липы, клены, рябины и актинидий аргута.

— Все эти деревья были выращены в российских питомниках. Их возраст — от восьми до 12 лет, а обхват стволов составляет 12–16 сантиметров. Все растения отличаются морозо- и ветроустойчивостью, хорошо адаптированы к условиям мегаполиса, — заметили в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта.

Также планируется высадить кусты сирени, чубушника, калины, черемухи и кизильника. Для растений заранее подготовят посадочные ямы и создадут все необходимые условия для их роста, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что в московских парках уже высадили почти семь тысяч деревьев.

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