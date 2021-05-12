Журналист рассказала, почему мамы чаще предпочитают гулять с детьми по магазинам

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Журналист, мама двоих детей Евгения Бородина рассказала, почему современные мамы заменяют полноценные прогулки с детьми на свежем воздухе походами в торговые центры.

Дискуссии на тему походов по магазинам с детьми часто разгораются в обществе. Многие чайлдфри сходятся в общем мнении о том, что таким родителям следует посещать торговые места со своими сыновьями и дочками только при необходимости. Считается, что такие вылазки лишь вредят здоровью детей.

При этом любительницы проводить время в ТЦ противостоят всем этим морализаторам. По их мнению, они имеют право находиться там, где хотят, как и любые другие люди. При этом многие поддерживают этих мам, утверждая, что «мамский шопинг» связан лишь с безвыходной ситуацией, когда детей просто не с кем оставить.

При этом маму, которая просто прогуливается с коляской по торговому центру, просто отличить от той, что пришла туда по необходимости. Считается, что если женщине важны покупки, то она не станет прогуливаться от бутика к бутику, отмечает «Москва 24».

— Согласно наблюдениям сотрудников торговых центров, чаще всего на променад в магазины и ресторанные дворики отправляются совсем молодые матери. Психологи считают, что эти женщины подсознательно называют прогулкой смену обстановки — просто выход из дома на другую территорию, — пояснила Бородина.

С одной стороны, им просто не хочется долгое время проводить на свежем воздухе в любую погоду. А с другой — они боятся завязнуть в бытовых делах, поэтому пытаются выходить в свет, чтобы чувствовать себя причастными к тому образу жизни, который вели до появления детей.

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