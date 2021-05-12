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Переходный период для регистрации M2M сим-карт появится в России
Фото: www.pixabay.com

Переходный период для регистрации M2M сим-карт появится в России

Иван Юминов

Технологии

Переходный период для регистрации операторами связи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) M2M сим-карт длиной в три месяца появится в России. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в среду, 12 мая.

M2M сим-карты позволяют удаленно контролировать работу различных систем. Кроме того, россияне смогут удаленно заключать договоры на оказание услуг связи с помощью портала «Госуслуги», отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что умный браслет для диабетиков разработают в России.

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