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Врач заявил, что в будущем от коронавируса могут прививать и детей
Фото: pixabay.com

Врач заявил, что в будущем от коронавируса могут прививать и детей

Елена Фролова

Здоровье

Вакцинация от коронавируса в будущем будет календарной. Помимо этого, прививать от данного заболевания будут и детей. Такого мнения придерживается врач-консультант, специалист по организации здравоохранения Евгений Ковалев.

— Все движется к тому, что вакцинация против коронавирусной инфекции станет календарной. В идеале прививки нужно делать в конце весны — начале лета, — объяснил Евгений Ковалев.

По его словам, таким образом будет гарантия, что к осени у людей будут антитела. Если же проводить вакцинацию осенью, то велик риск того, что антитела не успеют выработаться к сезону. Он также добавил, что дети переносят COVID-19 гораздо легче взрослых. Медики не раз говорили, что делать им прививки не нужно. Однако, по мнению эксперта, все идет к тому, что юных россиян будут вакцинировать в школах или детских садах, передает «Общественная служба новостей».

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