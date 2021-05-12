Врач заявил, что в будущем от коронавируса могут прививать и детей

Фото: pixabay.com

Вакцинация от коронавируса в будущем будет календарной. Помимо этого, прививать от данного заболевания будут и детей. Такого мнения придерживается врач-консультант, специалист по организации здравоохранения Евгений Ковалев.

— Все движется к тому, что вакцинация против коронавирусной инфекции станет календарной. В идеале прививки нужно делать в конце весны — начале лета, — объяснил Евгений Ковалев.

По его словам, таким образом будет гарантия, что к осени у людей будут антитела. Если же проводить вакцинацию осенью, то велик риск того, что антитела не успеют выработаться к сезону. Он также добавил, что дети переносят COVID-19 гораздо легче взрослых. Медики не раз говорили, что делать им прививки не нужно. Однако, по мнению эксперта, все идет к тому, что юных россиян будут вакцинировать в школах или детских садах, передает «Общественная служба новостей».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Мурашко рассказал, как будет устроен «санитарный щит» в России