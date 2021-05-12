Специалисты выявили симптомы постковидного синдрома

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Ученые раскрыли симптомы, которые могут проявиться после коронавирусной инфекции. Их исследования были опубликованы в американском журнале Mayo Clinic Proceedings.

По словам специалистов, многие пациенты, перенесшие коронавирус, имеют симптомы респираторных, а также психических заболеваний. Люди часто могут испытывать депрессию, тревогу, расстройства настроения и повышенную утомляемость.

— Большинству пациентов, с которыми мы работали, требовалась физиотерапия, трудотерапия или реабилитация мозга для устранения предполагаемых когнитивных нарушений, — говорится в исследовании после изучения состояния пациентов, принявших участие в программе реабилитации после COVID клиники Mayo.

Врачи объяснили, что многие испытывали усталость, а более половины жаловались на проблемы с мышлением и трудности возвращения к нормальной трудовой жизнив течение нескольких месяцев.

Авторы исследования уверены, что постковидный синдром является самостоятельным заболеванием, которое требует отдельного лечения.

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