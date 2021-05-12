Следком возбудил дело на крымчанина за пост о подготовке взрыва в школе

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Следком возбудил уголовное дело против гражданина, который из хулиганских побуждений распустил слух о готовящемся теракте в школе. Об этом в среду, 12 мая, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

Во вторник вечером, 11 мая, 25-летний крымчанин разместил фейк в социальной сети со своего телефона о готовящемся террористическом акте. В ходе проверки информация не подтвердилась. Сам подозреваемый пояснил, что таким образом он решил проверить оперативность действий силовых структур.

Из дома мужчины изъяты все носители, с помощью которых он выходил в социальные сети. Правоохранительные органы изучат переписку злоумышленника с иными пользователями. В отношении подозреваемого заведено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Ранее «ВМ» писала, что суд оштрафовал Telegram на 5 миллионов рублей за отказ удалить информацию о призывах к участию в несанкционированных акциях в Москве. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2,5 миллиона рублей. Общая сумма штрафа по двум протоколам составила 5 миллионов рублей.

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