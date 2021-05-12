Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Следком возбудил дело на крымчанина за пост о подготовке взрыва в школе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Следком возбудил дело на крымчанина за пост о подготовке взрыва в школе

Полина Долганова

Происшествия

Следком возбудил уголовное дело против гражданина, который из хулиганских побуждений распустил слух о готовящемся теракте в школе. Об этом в среду, 12 мая, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

Во вторник вечером, 11 мая, 25-летний крымчанин разместил фейк в социальной сети со своего телефона о готовящемся террористическом акте. В ходе проверки информация не подтвердилась. Сам подозреваемый пояснил, что таким образом он решил проверить оперативность действий силовых структур.

Из дома мужчины изъяты все носители, с помощью которых он выходил в социальные сети. Правоохранительные органы изучат переписку злоумышленника с иными пользователями. В отношении подозреваемого заведено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Ранее «ВМ» писала, что суд оштрафовал Telegram на 5 миллионов рублей за отказ удалить информацию о призывах к участию в несанкционированных акциях в Москве. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2,5 миллиона рублей. Общая сумма штрафа по двум протоколам составила 5 миллионов рублей.

Читайте также: Девятерых пострадавших при стрельбе в школе в Казани доставили в Москву

уголовное делотерактКрым
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Константин Апрелев
Константин Апрелев

Дорого-богато: чем отличается элитное жилье от обычных квартир

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Куда пропала московская романтика

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Скорбим вместе с Казанью: почему оружие нужно запретить

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Минус 10 км/ч: зачем понижать нештрафуемый порог скорости

Светлана Логвинова
Светлана Логвинова

Исповедь медсестры: жаль, что улыбки за маской не видно

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самое страшное оружие Третьей мировой войны

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Путешествие из Москвы в Россию: где отдохнуть этим летом

Все мнения
О проекте