Следствие требует арестовать казанского стрелка на два месяца

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Следователи требуют арестовать на два месяца Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской школе. Судебный процесс об избрании ему меры пресечения проходит в Казани 12 мая.

Вместе с тем сам казанский стрелок заявил, что у него нет возражений по поводу предложенной меры пресечения.

— Следственные органы ходатайствуют об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого по уголовному делу Галявиева Ильназа сроком на два месяца, — цитирует следователя РИА Новости.

Ранее Ильназ Галявиев в зале суда признал свою вину.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба. В результате погибли семеро детей и две учительницы, еще более 20 человек были госпитализированы с ранениями разной тяжести. Выяснилось, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел разрешение на оружие.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция по которой предусматривает пожизненное лишение свободы. Во всех школах Казани в среду, 12 мая, отменены занятия, также глава Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура.

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