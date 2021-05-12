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Курс евро снизился до 89 рублей на Московской бирже
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курс евро снизился до 89 рублей на Московской бирже

Иван Юминов

Экономика

Курс евро снизился на 13,22 копейки до 89,94 рубля, а стоимость американской валюты выросла на 16,57 копейки до 74,25 рубля. Это следует из данных Московской биржи в среду, 12 мая.

Во время последней торговой сессии заключили 6055 сделок с евро на сумму 29,69 миллиарда рублей. При этом с долларом было заключено 44 233 сделки на сумму 206,95 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось о том, что инфляционные риски экономики США сказываются на стоимости золота.

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