Врач рассказал, сколько продлится медицинская экспертиза казанского стрелка

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19-летнему Ильназу Галявиеву понадобится стационарная психолого-психиатрическая экспертиза. А это обследование длится минимум несколько недель. Об этом в беседе с «ВМ» рассказал психотерапевт Владимир Файнзильберг. Эксперт сделал выводы исходя из уже известных деталей случившегося в школе в Казани.

— Стационарная экспертиза проходит длительно. Потому что нужно наблюдение за пациентом не меньше 30 дней. Наблюдают и днем, и ночью. Мало того, медперсонал обязан описывать поведение таких больных каждые два часа. Чтобы выяснить, есть ли усиление симптомов, симуляции или диссимуляции, когда специально путают симптомы. Поэтому не меньше месяца потребуется. Ему (Галявиеву — прим. «ВМ»), конечно, стационарную будут делать. В некоторых случаях проводят амбулаторную экспертизу, когда комиссия собирается, смотрит пациента и выносит вердикт. Обычно это делается, когда все уже ясно, — пояснил психотерапевт.

Напомним, во вторник, 11 мая, Ильназ Галявиев ворвался в казанскую школу № 175, которую окончил четыре года назад, и расстрелял несколько человек. В результате случившегося погибли семеро детей и две учительницы. Еще 21 человек с ранениями разной степени тяжести был госпитализирован.

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