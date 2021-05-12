Двое граждан предстанут перед судом за покушение на убийство ребенка и его опекуна

Фото: Страница ВК Ольги Врадий

Россия, Московская область, Подольск Карта всех событий

Перед судом предстанут двое местных жителей, обвиняемых в покушении на убийство ребенка и его опекуна. Об этом в среду, 12 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Подольска и ее гражданского мужа, обвиняемых в покушении на убийство ребенка и его опекуна.

— Следователями проделан значительный объем работы по уголовному делу: произведен осмотр места происшествия, проведены четыре очные ставки, более 15 допросов, осуществлена проверка показаний на месте с участием обвиняемых и потерпевших, проведено более 10 экспертиз, — сообщила Врадий.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было передано в Подольский городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, инцидент произошел в ноябре прошлого года. Дочь опекуна вместе со своим гражданским мужем, находясь в состоянии алкогольного опьянения и воспользовавшись нахождением опекуна на работе, нанесли 9-летнему мальчику множественные колото-резаные ранения в область живота и спины, а также подвергли его избиению. Зашедшему в квартиру опекуну они также нанесли удары ножом. Однако до этого женщина успела позвонить в полицию и скорую помощь.

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