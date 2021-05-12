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Минцифры доработает проект постановления о передаче данных Роскомнадзору
Фото: pixabay.com

Минцифры доработает проект постановления о передаче данных Роскомнадзору

Татьяна Плотникова

Общество

Проект постановления российского правительства, предусматривающий обязанность операторов связи предоставлять Роскомнадзору данные об абонентах, будет доработан. Об этом в среду, 12 мая, рассказали в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Как отметили в ведомстве, документ доработают во взаимодействии с Минэкономразвития и другими федеральными органами исполнительной власти. При этом из проекта постановления исключат «пункты, предусматривающие предоставление операторами излишних сведений Роскомнадзору».

В Минцифры напомнили, что цель постановления — навести порядок на рынке "серых" sim-карт и добиться снижение количества случаев мошенничества.

— Однако запрашиваемые Роскомнадзором сведения не должны нарушать права россиян на сохранение тайны связи, переписки, телефонных переговоров, — рассказали в министерстве РИА Новости.

Ранее в Роскомнадзоре ответили на сообщения о том, что при регистрации в социальных сетях и мессенджерах будут запрашивать паспортные данные и место жительства. Как уточнил представитель ведомства, ранее предлагался избыточный список личной информации, которую нужно было предоставить. Теперь обрабатывать планируют только те данные, которые содержатся в Единой системе идентификации и аутентификации.

Читайте также: Минцифры исключило вероятность передачи предустановленным ПО личных данных россиян

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