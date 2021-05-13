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Кабмин предложил возвращать до 20 тысяч рублей за детские турпутевки
Фото: АГН Москва

Кабмин предложил возвращать до 20 тысяч рублей за детские турпутевки

Татьяна Плотникова

Туризм

Выплаты в рамках программы детского туристического кешбэка могут составить половину стоимости путевки, до 20 тысяч рублей. Это следует из проекта соответствующего постановления правительства, опубликованного в четверг, 13 мая, Ростуризмом.

Чтобы получить кешбэк за детскую туристическую путевку, необходимо соблюдение ряда условий. Место отдыха должно работать на объектах стационарного действия с круглосуточным пребыванием детей в течение лагерной смены, включенных в реестры организаций отдыха детей и их оздоровления.

Оплатить поездку необходимо картой «Мир». Список субъектов РФ, поездки в которые будут компенсироваться в рамках программы детского туристического кешбэка, определит Ростуризм.

Срок действия программы детского туристического кешбэка, согласно документу — до 15 сентября 2021 года включительно. Отправить ребенка в детский лагерь можно будет с момента, как стартует программа, с возможностью вернуться до 15 сентября, то есть с захватом всей летней оздоровительный кампании.

О начале действия программы детского туристического кешбэка будет объявлено дополнительно, сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что программой туристического кешбэка воспользовался почти миллион россиян, путешественникам вернули почти четыре миллиарда рублей. Кабмин принял решение продлить программу до конца 2021 года.

Читайте также: Ехать отдыхать и оздоравливаться: что нужно знать родителям о путевках в детский лагерь

детский отдыхРостуризмтуристический кешбэк
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