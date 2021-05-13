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Шоу Эллен Дедженерес закроется после выхода 19 сезона
Фото: youtube.com / TheEllenShow

Шоу Эллен Дедженерес закроется после выхода 19 сезона

Виктория Родимкина

В мире

Американское «Шоу Эллен» с ее ведущей Эллен Дедженерес закроется после выхода 19 сезона в 2022 году. Об этом рассказала сама ведущая, видеозапись опубликована на YouTube-канале шоу в четверг, 13 мая.

Эллен Дедженерес заявила, что приняла решение закрыть передачу, которая выходит в эфир с 2003 года. Телеведущая уже рассматривала такой вариант в 2019 году, но тогда все же решила продолжить работу. После закрытия проекта Эллен собирается посвятить себя кино.

— Творческому человеку постоянно необходимо решать сложные и интересные задачи — каким бы прекрасным ни было шоу, оно перестало быть такой задачей, — рассказала Дедженерес.

Эллен также отметила, что шоу изменило ее жизнь, она поблагодарила всех зрителей и гостей передачи.

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Америкашоузакрытие проекта
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