Курс доллара на Мосбирже вырос до 74,65 рубля

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курс доллара на Московской бирже утром в четверг, 13 мая, вырос до 74,65 рубля, цена евро снизилась до 90,07 рубля. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Так, курс доллара к рублю снизился на открытии торгов биржи по сравнению с предыдущим показателем на две копейки и составил 74,65 рубля. Евро подешевел на шесть копеек, его стоимость составила 90,07 рубля.

Ранее эксперт предупредил россиян о риске потери денег даже в надежном банке.

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