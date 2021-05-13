Врач назвала оптимальную продолжительность диеты

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Желающим похудеть лучше всего выбрать комфортную диету на протяжении двух–трех недель, чем соблюдать строгие ограничения несколько дней. Такого мнения придерживается врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.

Она объяснила, что за это время человек сможет изменить пищевые привычки, которые останутся с ним на протяжении всей жизни.

— Мой пациент говорил, что очень хотел колбасы, но через 21 день как выключатель в мозгу щелкнул, больше нет такого желания. Если диета подобрана правильно, то получится плавное перетекание к здоровому питанию, не обязательно низкокалорийному, калорийность должна быть равна энергозатратам, — цитирует Белоусову радио Sputnik.

Специалист предупредила, что неправильно подобранная диета приведет к тому, что человек будет терять важные витамины и минералы, что чревато проблемами с сердечно-сосудистой системой.

По ее словам, некоторых диет заведомо нельзя придерживаться на протяжении длительного времени. К таким относится кетогенная диета, при которой резко сокращается употребление углеводов в пользу увеличения доли белков и жиров. Подобного стиля питания можно придерживаться не дольше двух недель, считает диетолог. В противном случае начинают страдать мышцы, клетки головного мозга и почки, так как кетоновые тела отличаются токсичностью.

Белоусова порекомендовала спланировать диету заранее, соотнося ее с предпочтениями в еде и с бюджетом.

Ранее диетолог из Австралии Лиэнн Уорд рассказала, каким способом можно не придерживаться диеты во время летнего отпуска и при этом не набрать лишних килограммов.

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