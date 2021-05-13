Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Врач назвала оптимальную продолжительность диеты
Фото: pexels.com / Gustavo Fring

Врач назвала оптимальную продолжительность диеты

Анастасия Колоскова

Общество

Желающим похудеть лучше всего выбрать комфортную диету на протяжении двух–трех недель, чем соблюдать строгие ограничения несколько дней. Такого мнения придерживается врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.

Она объяснила, что за это время человек сможет изменить пищевые привычки, которые останутся с ним на протяжении всей жизни.

— Мой пациент говорил, что очень хотел колбасы, но через 21 день как выключатель в мозгу щелкнул, больше нет такого желания. Если диета подобрана правильно, то получится плавное перетекание к здоровому питанию, не обязательно низкокалорийному, калорийность должна быть равна энергозатратам, — цитирует Белоусову радио Sputnik.

Специалист предупредила, что неправильно подобранная диета приведет к тому, что человек будет терять важные витамины и минералы, что чревато проблемами с сердечно-сосудистой системой.

По ее словам, некоторых диет заведомо нельзя придерживаться на протяжении длительного времени. К таким относится кетогенная диета, при которой резко сокращается употребление углеводов в пользу увеличения доли белков и жиров. Подобного стиля питания можно придерживаться не дольше двух недель, считает диетолог. В противном случае начинают страдать мышцы, клетки головного мозга и почки, так как кетоновые тела отличаются токсичностью.

Белоусова порекомендовала спланировать диету заранее, соотнося ее с предпочтениями в еде и с бюджетом.

Ранее диетолог из Австралии Лиэнн Уорд рассказала, каким способом можно не придерживаться диеты во время летнего отпуска и при этом не набрать лишних килограммов.

Читайте также: «Паранойя среди населения»: диетологи раскрыли секреты профилактики рака

диеты и похудениеопасность диетлучшая диета
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто заплатит алименты вместо горе-отцов

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Дорого-богато: чем отличается элитное жилье от обычных квартир

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Куда пропала московская романтика

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Скорбим вместе с Казанью: почему оружие нужно запретить

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Минус 10 км/ч: зачем понижать нештрафуемый порог скорости

Светлана Логвинова
Светлана Логвинова

Исповедь медсестры: жаль, что улыбки за маской не видно

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самое страшное оружие Третьей мировой войны

Все мнения
О проекте