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Эксперт объяснил, как климатические качели повлияли на урожай в Крыму
Фото: pixabay.com

Эксперт объяснил, как климатические качели повлияли на урожай в Крыму

Елена Фролова

Растения

Урожай плодовых культур в Крыму, несмотря на климатические качели, будет в этом году высоким. Такого мнения придерживается доцент кафедры плодоводства и виноградарства Агротехнологической академии КФУ Владимир Рябов.

По его словам, в первых числах мая уже зацвели черешня, яблоня, вишня и груша, а это считается весьма необычным для региона. Как объяснил специалист, это можно связать с довольно холодным апрелем, который задержал вегетацию семечковых и косточковых растений.

Кроме того, скачки температуры, которые происходили в январе и феврале, привели к повреждению цветковых почек абрикосов и персиков.

— Все это стало причиной снижения морозостойкости растений и вызвало повреждение цветковых почек во время последовавших морозов, — подчеркнул Владимир Рябов.

По его словам, степень повреждений составила 80–90 процентов от общего количества заложившихся цветков, отмечает ФАН. При этом на западе и востоке Крыма ущерб оказался гораздо меньше. Вместе с тем ученый высказал уверенность в том, что тенденция глобального потепления позитивно скажется на развитии крымского садоводства.

Читайте также: Новые сорта плодовых растений выведены в Крыму для юга России

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