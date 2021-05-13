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Эксперт разъяснила, чего нельзя делать при встрече с дикими животными
Фото: pixabay.com

Эксперт разъяснила, чего нельзя делать при встрече с дикими животными

Елена Фролова

Животные

Ролики с дикими животными, которые выходят к людям или пересекают черту города, все чаще можно встретить в Сети. Как правило, это касается медведей, которые до сих пор испытывают голод после зимней спячки.

Специалист Всемирного фонда дикой природы и эксперт рынка экзотических животных Наталья Дронова дала несколько советов о том, как вести себя при случайной встрече с дикими зверями. Как подчеркнула эксперт, такие животные и раньше появлялись в черте города, однако из-за меньшей распространенности соцсетей об этом знало не так много людей.

— В современные дни животных снимают на телефоны, выкладывают видео и фото в Сеть, поэтому складывается ощущение, что таких случаев становится больше. Но, мне кажется, все осталось на прежнем уровне. Что надо делать? Точно не надо диких животных брать, пытаться спасти, особенно нести к себе домой, — подчеркнула специалист.

По ее словам, обычно в городе появляются молодые и голодные звери, которых привлекает мусор, оставленный людьми, либо кормушки на помойках. Если животное ранено, то нужно обязательно обратиться в территориальный орган Росприроднадзора. При этом эксперт еще раз подчеркнула, что не надо самостоятельно пытаться помочь зверю, так как это может быть опасно. По ее словам, даже простая косуля может поранить человека рогами, а ежики и лисы представляют угрозу, так как могут быть переносчиками бешенства, отмечает ФАН.

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