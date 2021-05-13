Выставки и чайная церемония: как пройдет ночная акция в музее декоративного искусства

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Всероссийский музей декоративного искусства приглашает москвичей и гостей столицы 15 мая на праздничную программу, приуроченную к всероссийской акции «Ночь музеев».

Гости музея смогут увидеть выставки: «Мы жили так странно две тысячи лет»; The Resistanse; «В гостях у сказки»; «Art de vivre. Французские гобелены Jules Pansu»; «Наблюдение. Выставка современного искусства Китая»; «Кавказская Ривьера. Баталии за рай и «100 историй Всероссийского музея декоративного искусства». Для свободного осмотра открыты постоянные экспозиции: «Русский стиль. От историзма к модерну»; «Декоративно-прикладное искусство России XVIII века — первой трети XIX века»; «Галерея советского фарфора»; «Традиционное народное искусство» и «Русская лаковая миниатюра».

В программе также концерт, мастер-класс для детей «Игрушка из сена» и экскурсия «Дом Остермана».

В холле музея для гостей будут проводить чайные церемонии.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.

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