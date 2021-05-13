Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
СМИ: Более 130 дипломатов и военных США получили повреждение мозга
Фото: The U. S. Army

СМИ: Более 130 дипломатов и военных США получили повреждение мозга

Виктория Родимкина

В мире

Более чем у 130 американских дипломатов и военных по всему миру диагностировали разного рода повреждения мозга. Об этом сообщает издание New York Times.

Уточняется, что некоторые сотрудники ведомств США, находясь за границей, заметили у себя навязчивые мысли или головные боли, кто-то жаловался на склонность к суицидальным настроениям. При этом сообщается, что до отправки дипломатов в другие страны их мозговая деятельность не была нарушена, но в командировках с ними что-то произошло.

Издание отмечает, что число дел, поступивших в ЦРУ, Госдепартамент и Пентагон, вызвало озабоченность в администрации американского президента.

Ранее СМИ сообщили, что Америка подозревает российское ГРУ в атаках на разведчиков США по всему миру. Отмечалось, что для этого спецслужбы якобы используют технологии «направленной энергии».

Читайте также: «Мягко стелет»: политолог объяснил, почему США не хотят вводить новые санкции против России

дипломатывоенная разведкаСША
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

А европейцев мы отправим осваивать Сибирь...

Ильдар Аляутдинов
Ильдар Аляутдинов

Ураза-байрам в режиме онлайн

Владимир Малышев
Владимир Малышев

Как поступить во ВГИК: талант важнее баллов по ЕГЭ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто заплатит алименты вместо горе-отцов

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Дорого-богато: чем отличается элитное жилье от обычных квартир

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Куда пропала московская романтика

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Скорбим вместе с Казанью: почему оружие нужно запретить

Все мнения
О проекте