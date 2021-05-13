СМИ: Более 130 дипломатов и военных США получили повреждение мозга

Фото: The U. S. Army

Более чем у 130 американских дипломатов и военных по всему миру диагностировали разного рода повреждения мозга. Об этом сообщает издание New York Times.

Уточняется, что некоторые сотрудники ведомств США, находясь за границей, заметили у себя навязчивые мысли или головные боли, кто-то жаловался на склонность к суицидальным настроениям. При этом сообщается, что до отправки дипломатов в другие страны их мозговая деятельность не была нарушена, но в командировках с ними что-то произошло.

Издание отмечает, что число дел, поступивших в ЦРУ, Госдепартамент и Пентагон, вызвало озабоченность в администрации американского президента.

Ранее СМИ сообщили, что Америка подозревает российское ГРУ в атаках на разведчиков США по всему миру. Отмечалось, что для этого спецслужбы якобы используют технологии «направленной энергии».

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