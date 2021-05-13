Ученые выяснили, что собака может «заражаться» стрессом от человека

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Собаки способны испытывать стресс одновременно с хозяином. К такому выводу пришли шведские ученые на основании проведенного исследования.

Еще несколько лет назад специалисты обнаружили, что собаки пастушьих пород начинают нервничать, если их хозяин испытывает стресс. В новом исследовании ученые поставили цель выяснить, зависит ли эта особенность от породы четвероногого.

Во время эксперимента они наблюдали за группами собак двух категорий. В первой из них находились собаки пород, помогающих человеку — таксы и емтхунд. Питомцы из второй группы были близкой к волку породы хаски или сиба-ину и являлись одиночками.

В ходе исследования эксперты замеряли у животных и хозяев уровень гормона стресса — кортизола. Помимо этого, владельцы собак сообщали данные о поведении собаки и своем состоянии в специальной анкете. Выяснилось, что степень синхронизации стресса возрастала при крепкой связи между хозяином и собакой.

Ученые установили, что подверженность собак к стрессу не зависит от их породы, а лишь от степени привязанности к человеку, сообщает Scientific Reports.

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