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Депутат рассказал о преимуществе налога на роскошь в России
Фото: АГН Москва

Депутат рассказал о преимуществе налога на роскошь в России

Елена Фролова

Общество

Депутаты направили в Госдуму России законопроект о введении с 2022 года налога на роскошь для тех, у кого в собственности есть дорогостоящие авто, яхты, частные самолеты и недвижимость.

— Статистика за 2020 год показала, что бедных людей в стране стало больше. Сейчас это около 20 миллионов человек, но что удивительно долларовых миллиардеров в России также стало на 20 процентов больше, за тот же период, — пояснил парламентарий Сергей Миронов.

Он также объяснил, что в чистом виде налог на роскошь существует только в Венгрии, Австралии, Чили и Китае. При этом прогрессивная госпошлина на недвижимость есть в большинстве стран Европы. При этом депутат рассматривает тот вариант, что не все его коллеги поддержат данную инициативу.

На данный момент в России действует налог на роскошные машины. В эту категорию входят авто стоимостью от трех до пяти миллионов рублей. Владельцы такого транспорта должны платить налог с коэффициентом 1,1, передает «Общественная служба новостей».

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