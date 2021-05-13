Эксперт рассказал, как сэкономить интернет-трафик на смартфонах

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Многие россияне хотят пользоваться безлимитным мобильным интернетом, однако они не могут позволить себе платить столько, сколько предлагают операторы сотовой связи. Как можно сэкономить трафик, рассказал телеком-аналитик Денис Кусков.

— На данный момент, согласно проведенному нами опросу, большинство респондентов заявили, что им нужен безлимитный трафик, но платить за него они готовы не более 500–600 рублей, — пояснил эксперт.

Он также пояснил, что эта сумма меньше, чем в среднем предлагают операторы. Поэтому, по его словам, абонентам остается только экономить. Аналитик посоветовал сначала проверить, какие приложения потребляют больше всего трафика. И только после этого предпринимать дальнейшие действия, отмечает «Радио 1».

Например, можно запретить работу приложений в фоновом режиме. Также можно заранее скачивать карты и пользоваться ими без мобильного интернета. Для экономии Денис Кусков посоветовал использовать особый режим браузера.

— Там надо включить режим сжатия трафика и отключения рекламы, — пояснил эксперт.

Можно еще убрать лишние приложения, которыми владелец смартфона пользуется очень редко или вовсе не использует их.

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