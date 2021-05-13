Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Эксперт рассказал, как сэкономить интернет-трафик на смартфонах
Фото: Pexels

Эксперт рассказал, как сэкономить интернет-трафик на смартфонах

Елена Фролова

Технологии

Многие россияне хотят пользоваться безлимитным мобильным интернетом, однако они не могут позволить себе платить столько, сколько предлагают операторы сотовой связи. Как можно сэкономить трафик, рассказал телеком-аналитик Денис Кусков.

— На данный момент, согласно проведенному нами опросу, большинство респондентов заявили, что им нужен безлимитный трафик, но платить за него они готовы не более 500–600 рублей, — пояснил эксперт.

Он также пояснил, что эта сумма меньше, чем в среднем предлагают операторы. Поэтому, по его словам, абонентам остается только экономить. Аналитик посоветовал сначала проверить, какие приложения потребляют больше всего трафика. И только после этого предпринимать дальнейшие действия, отмечает «Радио 1».

Например, можно запретить работу приложений в фоновом режиме. Также можно заранее скачивать карты и пользоваться ими без мобильного интернета. Для экономии Денис Кусков посоветовал использовать особый режим браузера.

— Там надо включить режим сжатия трафика и отключения рекламы, — пояснил эксперт.

Можно еще убрать лишние приложения, которыми владелец смартфона пользуется очень редко или вовсе не использует их.

Читайте также: Эксперт рассказал о существовании приложений, ворующих трафик

интернетприложениеэксперт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Интерактивный аудиоспектакль: вы такого еще не слышали

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А европейцев мы отправим осваивать Сибирь...

Ильдар Аляутдинов
Ильдар Аляутдинов

Ураза-байрам в режиме онлайн

Владимир Малышев
Владимир Малышев

Как поступить во ВГИК: талант важнее баллов по ЕГЭ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто заплатит алименты вместо горе-отцов

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Дорого-богато: чем отличается элитное жилье от обычных квартир

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Скорбим вместе с Казанью: почему оружие нужно запретить

Все мнения
О проекте