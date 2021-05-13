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Следком проводит проверку по факту падения футбольных ворот на ребенка в Москве
Футбол мяч спорт ворота гол / Фото: pixabay.com

Следком проводит проверку по факту падения футбольных ворот на ребенка в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Живописная улица Карта всех событий

Следственный комитет РФ проводит проверку по факту падения футбольных ворот на 11-летнего мальчика в Москве. Об этом в четверг, 13 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Инцидент произошел 7 мая на футбольной площадке, расположенной недалеко от Живописной улицы. Ворота упали на ребенка во время игры в футбол. Он был госпитализирован, у мальчика диагностировали травмы головы.

Иванова отметила, что по данному инциденту следователи проводят проверку.

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