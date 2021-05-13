Умерла актриса Кира Крейлис-Петрова

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На 90-м году жизни скончалась комедийная актриса Кира Крейлис-Петрова. Об этом Пятому каналу рассказали в Александринском театре Санкт-Петербурга.

Крейлис-Петрова родилась в Ленинграде 1 июля 1931 года. На сцене Александринского театра знаменитость прослужила около 30 лет — с 1980 года.

Среди ее самых известных театральных работ — «Ревизор» (2002) и «Женитьба» (2008). Также Кира Крейлис-Петрова стала звездой кинокартин «Осторожно, Задов!», «Трое в лодке, не считая собаки» и «Кухня».