Эксперт объяснил, почему охраны в казанской школе могло не быть

Фото: Telegram / ТАСС

Охраны в казанской школе, где во вторник, 11 мая, произошла стрельба, могло не быть. Директора школ сами заключают договоры на охрану учреждений, а централизованной службы безопасности в них нет. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал заместитель председателя Национального родительского комитета Петр Попов.

Ранее глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что охрана в казанской школе, где случилась трагедия, отсутствовала. В учреждении была установлена только тревожная кнопка, соединенная с пунктом централизованной охраны. Именно поэтому, по его словам, первыми на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

— Это, конечно, может быть. Нет централизованной охраны. Все на усмотрение директора школы, который сам заключает договор с тем или иным сотрудником. Он может с ЧОПом заключить его, с физическим лицом, который будет работать, — сказал Попов.

По его словам, поскольку директора сами принимают решение о выборе сотрудника охраны, они также не проверяют его на предмет квалификации. Также эксперт напомнил, что у школ нет доступа к информации, чтобы проверить сотрудника охраны и на то, есть ли он в списках уголовно-преследуемых.

Напомним, в результате стрельбы в школе №175 в Казани погибли девять человек, пострадал 21. Стрелок Ильназ Галявиев был задержан правоохранителями, им оказался бывший ученик этого образовательного заведения.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину и заявил, что не имеет тяжких заболеваний.

Читайте также: После стрельбы в Казани в образовательных учреждениях Москвы прошли инструктажи