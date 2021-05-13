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Двое японских космических туристов отправятся в космос корабле «Союз» в декабре 2021 года
Фото: Youtube / Роскосмос тв

Двое японских космических туристов отправятся в космос корабле «Союз» в декабре 2021 года

Полина Долганова

Внешняя политика

Определился первый экипаж из двух туристов, которые смогут полететь в космос на корабле российского производства «Союз» в декабре 2021 года.

Уточняется, что оба космических туриста являются жителями Японии.

— Юсаку Маэдзава начал подготовку к миссии на Международную космическую станцию , успешно сдав необходимые медицинские осмотры, — говорится в сообщении на сайте Space Adventures.

Отмечается, что миллионер Маэдзава и его помощник Йозо Хирано отправятся в космос на корабле Союз МС-20 с космодрома Байконур 8 декабря 2021 года.

Ранее «ВМ» писала о том, как астронавт НАСА Шэннон Уолкер сравнила полеты на «Союзе» и Crew Dragon. По ее словам, уровень перегрузки разный в каждом из космических кораблей. Также у них разная нагрузка и разные ощущения при выбросе парашюта.

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Космоскорабль «Союз»Япония
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