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Москву назвали лучшим местом для выживания при ядерной войне
Фото: Pixabay

Москву назвали лучшим местом для выживания при ядерной войне

Иван Юминов

Общество

Москва может быть лучшим местом для выживания при начале ядерной войны. Об этом заявил американский журналист Калеб Ларсон.

Отмечается, что Россия обладает системой противоракетной обороны, которая предварительно называется A-235. Ее предшественник мог сбивать вражеские ракеты за пределами атмосферы, снижая риск ядерных осадков.

Однако в 1995 году защиту Москвы обновили, сделав ставку на мобильные пусковые установки. Кроме того, военные планируют сменить ядерную нагрузку на обычные взрывчатые вещества, сообщает издание National Interest.

Ранее сообщалось о том, что НАТО обсудит увеличение российского военного потенциала в Арктике на июньском саммите.

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