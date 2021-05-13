Москву назвали лучшим местом для выживания при ядерной войне

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Москва может быть лучшим местом для выживания при начале ядерной войны. Об этом заявил американский журналист Калеб Ларсон.

Отмечается, что Россия обладает системой противоракетной обороны, которая предварительно называется A-235. Ее предшественник мог сбивать вражеские ракеты за пределами атмосферы, снижая риск ядерных осадков.

Однако в 1995 году защиту Москвы обновили, сделав ставку на мобильные пусковые установки. Кроме того, военные планируют сменить ядерную нагрузку на обычные взрывчатые вещества, сообщает издание National Interest.

Ранее сообщалось о том, что НАТО обсудит увеличение российского военного потенциала в Арктике на июньском саммите.

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