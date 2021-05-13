Чрезвычайную ситуацию с демографией в стране решит увеличение финансирования медотрасли — доктор Румянцев

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Главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев отметил, что увеличение бюджета на здравоохранение в два раза поднимет уровень медицины в стране и позволит улучшить демографическую ситуацию, которую ранее президент РФ Владимир Путин назвал чрезвычайной.

— Выступая перед Федеральным собранием, президент России Владимир Путин назвал демографическую проблему в стране «чрезвычайной». Я уверен, что увеличение финансирования медотрасли в два раза позволит, если не решить, то улучшить ситуацию, — сообщил единственный педиатр в президиуме РАН Александр Румянцев на встрече с коллективом родильного дома № 25 в Москве.

Доктор Румянцев отметил, что эта мера позволит повысить зарплаты врачам, младшему и среднему персоналу, улучшить медоснащение больниц, построить новые медучреждения, внедрить новые технологии. По его словам, это сделает медицину более доступной по всей стране.

— У меня есть возможности, опыт, знания, чтобы осуществить все эти позитивные изменения, — подытожил Румянцев.

Академика поддержал коллектив московского роддома № 25.

— То, что вы доложили, нам близко, и мы будем рады, если у вас это получится, — ответила заведующая филиалом «Родильный дом № 25» Надежда Самоделова.

Родильный дом № 25 — один из старейших родильных домов Москвы. Здесь проходит около пяти тысяч родов в год. У роддома № 25 один из самых низких уровней материнской, перинатальной и детской смертности.

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