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В Ивановском высадили кедры в память павших героев

В Ивановском высадили кедры в память павших героев

Василий Плиткин

Город
Россия, Москва, Восточный административный округ, район Ивановское Карта всех событий

Сегодня в районе Ивановское прошли торжественные мероприятия, посвященные памяти героев Великой Отечественной войны. В акции приняли участие местные жители, ветераны, педагоги и школьники, а также главный врач поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац. Она возложила цветы к памятному знаку.

Во время мероприятия участники открыли памятные стенды в честь пяти битв войны. Их подготовили ученики всех школ района Ивановское. Также они высадили молодые кедры в память о героях.

— Очень символично, что на Аллее ветеранов появились именно кедры, — сказала Елена Леонидовна. — Во все времена у разных народов это дерево символизировало силу, величие и долголетие. Пусть наши кедры станут еще одним напоминанием о величии подвига наших солдат на полях сражений.

Кац вручила грамоты педагогам и школьникам, которые принимали участие в создании стендов. Участников акции благословил иерей Павел Огрызков, клирик Московского храма Казанской-Песчанской иконы Божией Матери.

Ранее сообщалось, что при активном участии доктора Елены Кац удалось восстановить памятную табличку в честь Героя Советского Союза Алии Молдагуловой, именем которой названа улица на востоке Москвы.

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