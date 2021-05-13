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Байден заявил о желании создать с Путиным международную систему безопасности
Фото: Whitehouse

Байден заявил о желании создать с Путиным международную систему безопасности

Анастасия Прохорова

Внешняя политика

Президент США Джо Байден предложит главе России Владимиру Путину создать международную систему кибербезопасности. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

— Мы работаем, чтобы прийти к тому, чтобы был своего рода международный стандарт, чтобы страны, которые знают, что имеется криминальная деятельность, которая происходит с их территории, чтобы мы все действовали против этих преступных группировок. Я ожидаю, что это будет одной из тем, о которых мы будем говорить с президентом Путиным, — цитирует американского лидера РИА Новости.

Напомним, ранее администрация США сообщила, что американский лидер предложил Владимиру Путину провести встречу на высшем уровне летом 2021 года. Саммит предлагалось провести в одном из европейских городов, стороны смогут обсудить вопросы в двусторонних отношениях.

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Джо Байденполитические переговорыВладимир Путин
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